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ДТП Происшествия

Ночью в центре Самары иномарка врезалась в павильон

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 марта, в центре Самары участником ДТП стал 36-летний водитель автомобиля Shevrolet, ехавший в 0:00 по ул. Молодогвардейская в направлении ул. Некрасовская, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути он нарушил правила проезда нерегулируемых перекрестков (п. 13.9 ПДД), не уступил дорогу автомобилю Ford под управлением 49-летнего водителя и столкнулся с ним.

После удара автомобиль Ford врезался в павильон. В результате ДТП его водитель получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение где ему было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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