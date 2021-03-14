На ул. Дальневосточной в Самаре перевернулся автомобиль, водитель погиб

В воскресенье, 14 марта, на ул. Дальневосточной в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором погиб водитель.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что по улице ехал мужчина на автомобиле Niva Chevrolet. Вдруг автомобилист резко повернул и наехал на ледяную глыбу, после чего машина перевернулась на крышу.

"Авария произошла около дома № 43 по ул. Дальневосточной, погибшему водителю — 55 лет", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.