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ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе госпитализирована 14-летняя девочка после ДТП

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 марта, в c. Кинель-Черкассы на ул. Майской в 17:40 35-летний водитель Audi A6 врезался во впередиидущую Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, водитель не правильно выбрал дистанцию. После аварии 14-летняя пассажирка отечественной легковушки самостоятельно обратилась в лечебное учреждение. Девочку госпитализировали с травмой головы.

По данным сотрудников ГИБДД, водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

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