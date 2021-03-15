В Кинель-Черкасском районе госпитализирована 14-летняя девочка после ДТП

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В воскресенье, 14 марта, в c. Кинель-Черкассы на ул. Майской в 17:40 35-летний водитель Audi A6 врезался во впередиидущую Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области