Госпитализирован водитель ВАЗа, столкнувшийся с двумя фурами в Сызранском районе

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В понедельник, 15 марта, в 7:45 в Сызранском районе 23-летний водитель Lada Granta на трассе М-5, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. После столкновения легковушка продолжила движение и допустила столкновение с КамАЗом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области