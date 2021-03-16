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ДТП Происшествия

Госпитализирован водитель ВАЗа, столкнувшийся с двумя фурами в Сызранском районе

СЫЗРАНЬ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 марта, в 7:45 в Сызранском районе 23-летний водитель Lada Granta на трассе М-5, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. После столкновения легковушка продолжила движение и допустила столкновение с КамАЗом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Lada: водитель был госпитализирован, пассажиру было назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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