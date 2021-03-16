Автомобиль "скорой помощи" попал в ДТП в Самаре

Во вторник, 16 марта, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".

По данным регионального ГУ МВД, в 5:40, 49-летниий водитель "скорой" с включенными звуковыми и световыми сигналами двигался по ул. Авроры в направлении ул. Гагарина. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего парня.

В аварии пострадали двое: 31-летний фельдшер и 20-летняя врач "скорой помощи". Их доставили в больницу. Пациент, находившийся в машине медиков, не пострадал.