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ДТП Происшествия

Семья с ребенком погибла в ДТП под Самарой

КРАСНЫЙ ЯР. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 марта, в 4:10 утра на 1062 километре трассы М-5 в Красноярском районе при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным оперативных структур, в ДТП погибла семья: мужчина, его супруга и их 12-летний ребенок. 

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, в том числе обеспечивают безопасность проезда транспорта участке данном автодороги. Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.

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