Семья с ребенком погибла в ДТП под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 марта, в 4:10 утра на 1062 километре трассы М-5 в Красноярском районе при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.