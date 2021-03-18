Семья с ребенком погибла в ДТП под Самарой

В четверг, 18 марта, в 4:10 утра на 1062 километре трассы М-5 в Красноярском районе при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным оперативных структур, в ДТП погибла семья: мужчина, его супруга и их 12-летний ребенок.
Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, в том числе обеспечивают безопасность проезда транспорта участке данном автодороги. Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.