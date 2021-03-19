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ДТП Происшествия

В Самарской области столкнулись два грузовика, пострадал один из водителей

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 марта, в Нефтегорском районе Самарской области в ДТП попал 46-летний водитель грузовика Volvo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 23:20 двигался со стороны Оренбурга в направлении с. Дмитриевка. На нерегулируемом перекрестке на 70 км трассы он не уступил дорогу и столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии 54-летний водитель отечественного грузовика получил травмы, его доставили в больницу.

По факту случившегося ведется проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

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