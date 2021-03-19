В Самарской области столкнулись два грузовика, пострадал один из водителей

В четверг, 18 марта, в Нефтегорском районе Самарской области в ДТП попал 46-летний водитель грузовика Volvo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 23:20 двигался со стороны Оренбурга в направлении с. Дмитриевка. На нерегулируемом перекрестке на 70 км трассы он не уступил дорогу и столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии 54-летний водитель отечественного грузовика получил травмы, его доставили в больницу.

По факту случившегося ведется проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.