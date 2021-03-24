В Самаре произошло первое в этом году ДТП с мотоциклом

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Во вторник, 23 марта, в 13:40 у дома №72 на Пугачевском тракте 58-летний водитель Lada Granta при осуществлении остановки у края проезжей части не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 38-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области