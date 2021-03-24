В Самаре произошло первое в этом году ДТП с мотоциклом

Во вторник, 23 марта, в 13:40 у дома №72 на Пугачевском тракте 58-летний водитель Lada Granta при осуществлении остановки у края проезжей части не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 38-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему было назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.