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ДТП Происшествия

В Самаре произошло первое в этом году ДТП с мотоциклом

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 марта, в 13:40 у дома №72 на Пугачевском тракте 58-летний водитель Lada Granta при осуществлении остановки у края проезжей части не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 38-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему было назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

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