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ДТП Происшествия

В ДТП в Сергиевском районе пострадали шесть человек

СЕРГИЕВСК. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 апреля, в Сергиевском районе участником ДТП стал 52-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, ехавший в 16:30 по трассе "Сергиевск-Чекалино-Большая Чесноковка-Русская Селитьба", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.mvd.ru
По предварительным данным полицейских, при обгоне на четвертом километре трассы он не выбрал безопасный боковой интервал и  столкнулся с попутным автомобилем Lada Priora, под управлением 52-летнего водителя. После удара отечественная легковушки опрокинулась в левый кювет.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Priora и пять его пассажиров: женщины в возрасте 46, 27 и 18 лет, пятилетняя девочка и 19-летний юноша. Трое из них: женщины в возрасте 46 и 18 лет, а также 19-летний парень были госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По предварительной версии полицейских, водитель иномарки мог быть пьян. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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