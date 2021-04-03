16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти девушка-водитель перевернулась на иномарке Мотоциклист пострадал при столкновении с бордюром в Самаре В ДТП в Сергиевском районе пострадали шесть человек Самарец, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, лишен прав на год Четыре человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса под Самарой

ДТП Происшествия

В Тольятти девушка-водитель перевернулась на иномарке

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 апреля, около 22:15 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП — на ул. Советской столкнулись две иномарки.

Фото: 63.mvd.ru

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 22-летняя девушка со стажем вождения 3 месяца, управляя автомобилем Lifan, двигалась по улице Советская со стороны Комсомольской в направлении улицы Горького.

В пути следования в районе дома № 20 по улице Советская на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении, в результате чего допустила столкновение с автомобилем Škoda под управлением 23-летнего водителя с годовалым стажем вождения, который двигался по ул. Горького со стороны Лесной в направлении Садовой.

После столкновения Lifan опрокинулся, а его водитель в результате ДТП пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. В настоящее сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2