В Тольятти девушка-водитель перевернулась на иномарке

В пятницу, 2 апреля, около 22:15 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП — на ул. Советской столкнулись две иномарки.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 22-летняя девушка со стажем вождения 3 месяца, управляя автомобилем Lifan, двигалась по улице Советская со стороны Комсомольской в направлении улицы Горького.

В пути следования в районе дома № 20 по улице Советская на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении, в результате чего допустила столкновение с автомобилем Škoda под управлением 23-летнего водителя с годовалым стажем вождения, который двигался по ул. Горького со стороны Лесной в направлении Садовой.

После столкновения Lifan опрокинулся, а его водитель в результате ДТП пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. В настоящее сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.