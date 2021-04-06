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ДТП Происшествия

В Автограде КамАЗ с песком врезался в тягач, пострадали два человека

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 апреля, в Тольятти на Обводном шоссе 42-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС, в результате чего допустил столкновение с полуприцепом LOHR в связке с тягачом МАN. После удара тягач въехал в грузовой автомобиль Renault.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Участники ДТП не вызывали "скорую помощь" на места аварии. Уже после в больницу обратились водитель МАN, ему назначено амбулаторное лечение, и его 37-летний пассажир, которого госпитализировали.

По данным правоохранителей, водитель КамАЗа перевозил карьерный песок без полога. Он управлял ТС без путевого листа, не прошел предрейсовый контроль технического осмотра ТС, не прошел предрейсовый медицинский осмотр, не смог предоставить распечатку тахографа.

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