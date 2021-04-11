В Волжском районе пенсионерка пострадала, врезавшись на авто в световую опору

В поселке Власть Труда Волжского района 73-летняя женщина, врезавшись в световую опору на автомобиле, попала в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в субботу, 10 апреля, около 8:30. 73-летняя пенсионерка за рулем Daewoo Matiz, двигаясь по ул. Новой в районе дома № 17, нарушила правила расположения транспортных средств на дороге и наехала на световую опору, расположенную слева по ходу движения, на придомовой территории.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.