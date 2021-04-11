В Волжском районе пенсионерка пострадала, врезавшись на авто в световую опору

В поселке Власть Труда Волжского района 73-летняя женщина, врезавшись в световую опору на автомобиле, попала в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в субботу, 10 апреля, около 8:30. 73-летняя пенсионерка за рулем Daewoo Matiz, двигаясь по ул. Новой в районе дома № 17, нарушила правила расположения транспортных средств на дороге и наехала на световую опору, расположенную слева по ходу движения, на придомовой территории.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.