В Кинель-Черкасском районе авто опрокинулось в кювет, пострадал 70-летний водитель

В Кинель-Черкасском районе 10 апреля, в 22:30 произошло ДТП с участием пожилого водителя, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

70-летний мужчина за рулем LADA Kalina, двигаясь по дороге Кротовка-Пустовалово-Кутулук в направлении села Подгорный, не справился с управлением и съехал с в правый кювет по ходу движения. Машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На скорой помощи его доставили в больницу и госпитализировали.