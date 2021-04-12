Беременная женщина погибла в ДТП под Самарой

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В воскресенье, 11 апреля, в Кинельском районе Самарской области в ДТП погибла беременная женщина. Об этом сообщает "Ночной патруль".

Фото: Ночной патруль