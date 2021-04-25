В центре Самары столкнулись легковушка и автовышка

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В субботу, 24 апреля, в центре Самары произошло ДТП с участием ВАЗ-21102 и автовышки ГАЗ-48126N, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области