Водитель "Нивы" устроил ДТП в Самаре

В четверг, 29 апреля, водитель "Нивы" спровоцировал ДТП в Куйбышевском районе Самары.

В 14:12 50-летний водитель ЛАДА-212140 поворачивал с ул. Калининградской на ул. Бакинскую. Он не пропустил двигавшуюся по главной дороге Kia. 38-летний водитель иномарки резко затормозил и съехал с дороги, чтобы избежать столкновения. В результате Kia врезалась в дерево.

В аварии пострадал 27-летний пассажир иномарки.