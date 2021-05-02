В Богатовском районе четверо пострадали в перевернувшемся Mitsubishi

На дороге Кинель - Богатое - Борское 1 мая пострадали водитель и трое пассажиров иномарки, перевернувшейся иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

37-летняя женщина за рулем Mitsubishi ехала со стороны Богатого в направлении села Печинено. Около 09:55, не справившись с управлением, она съехала с дороги в правый кювет, машина опрокинулась.

Помимо водителя, в ДТП пострадали 48-летний мужчина и два 15-летних юноши. На скорой их доставили в ближайшую больницу, где они были госпитализированы.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.