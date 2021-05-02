В Богатовском районе четверо пострадали в перевернувшемся Mitsubishi

На дороге Кинель - Богатое - Борское 1 мая пострадали водитель и трое пассажиров иномарки, перевернувшейся иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
37-летняя женщина за рулем Mitsubishi ехала со стороны Богатого в направлении села Печинено. Около 09:55, не справившись с управлением, она съехала с дороги в правый кювет, машина опрокинулась.
Помимо водителя, в ДТП пострадали 48-летний мужчина и два 15-летних юноши. На скорой их доставили в ближайшую больницу, где они были госпитализированы.
Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.