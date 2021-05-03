В Борском районе пьяный водитель на "четверке" угодил в кювет, есть пострадавшие

В воскресенье, 2 мая, в Борском районе около 15:45 произошло ДТП с участием ВАЗовской "четверки".

Водитель был не трезв, не выбрал безопасную скорость, в итоге не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным ГИБДД, водитель 1968 года рождения ехал со стороны с. Благодаровка в направлении с. Гвардейцы по автодороге "Борское-Таволжанка-Гвардейцы-Благодаровка".

52-летний пассажир автомобиля получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранители установили, что предполагаемый виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.