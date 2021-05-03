В Борском районе пьяный водитель на "четверке" угодил в кювет, есть пострадавшие

В воскресенье, 2 мая, в Борском районе около 15:45 произошло ДТП с участием ВАЗовской "четверки".
Водитель был не трезв, не выбрал безопасную скорость, в итоге не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным ГИБДД, водитель 1968 года рождения ехал со стороны с. Благодаровка в направлении с. Гвардейцы по автодороге "Борское-Таволжанка-Гвардейцы-Благодаровка".
52-летний пассажир автомобиля получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.
Правоохранители установили, что предполагаемый виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.