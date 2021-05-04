Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Тольятти

В Тольятти 3 мая произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 14:50 42-летняя женщина на Lada Kalina двигалась по ул. Заставной в направлении ул. Дзержинского. На перекрестке она проехала на красный свет и врезалась в "Газель" под управлением 30-летнего мужчины.

В аварии пострадал двухлетний пассажир легковушки. Госпитализация не потребовалась.