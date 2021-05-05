Водитель автобуса сбил трех пешеходов в Самаре

Во вторник, 4 мая, в Самаре автобус сбил трех пешеходов, сообщает региональное ГУ МВД.

Около 9:00 58-летний водитель автобуса Peugeot сдавал назад на прилегающей территории у дома № 209 по ул. Авроры и сбил пешеходов: 41-летнего мужчину и двух женщин 35 и 63 лет.

Пострадавших доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП.