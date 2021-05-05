Водитель автобуса сбил трех пешеходов в Самаре

Во вторник, 4 мая, в Самаре автобус сбил трех пешеходов, сообщает региональное ГУ МВД.
Около 9:00 58-летний водитель автобуса Peugeot сдавал назад на прилегающей территории у дома № 209 по ул. Авроры и сбил пешеходов: 41-летнего мужчину и двух женщин 35 и 63 лет.
Пострадавших доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.