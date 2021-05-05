Четырехлетний ребенок пострадал при столкновении Toyota и "шестерки" в Самаре

В Самаре 4 мая пострадал в ДТП четырехлетний ребенок, сообщает региональное ГУ МВД.

Около 17:47 37-летняя женщина двигалась на Toyota по ул. Партизанской. В районе дома №27 по ул. Дзержинского на перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-2106 под управлением 24-летнего парня.

В аварии пострадал четырехлетний пассажир иномарки. Его госпитализировали.

По факту ДТП полиция ведет проверку.