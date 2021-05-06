В Самаре Renault Logan врезался в мотоцикл

5 мая в 18:05 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
36-летний водитель за рулем Renault Logan, следуя по пр. Кирова в направлении ул. Ново-Садовой, при повороте налево не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо.
В итоге иномарка столкнулась с мотоциклом Yamaha под управлением 34-летнего мужчины. Пострадала пассажир мотоцикла — 35-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение.
Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.