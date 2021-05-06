В Самаре Renault Logan врезался в мотоцикл

5 мая в 18:05 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

36-летний водитель за рулем Renault Logan, следуя по пр. Кирова в направлении ул. Ново-Садовой, при повороте налево не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо.

В итоге иномарка столкнулась с мотоциклом Yamaha под управлением 34-летнего мужчины. Пострадала пассажир мотоцикла — 35-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение.

Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.