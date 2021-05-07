При ДТП в Самаре пострадал мотоциклист

В четверг, 6 мая, в Красноглинском районе Самары в ДТП попал водитель мотоцикла в возрасте около 27 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 19:40 он столкнулся со стоявшим транспортным средством, после чего мотоцикл опрокинулся.

После ДТП пострадавший мотоциклист обратился за помощью в медицинское учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД