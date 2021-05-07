В Тольятти нетрезвый мужчина протаранил на Lada Priora бордюр и врезался в световую опору

В четверг, 6 мая, в 6.30 в Тольятти произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, который ранее привлекался к ответственности за нарушения ПДД 63 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В четверг, 6 мая, в 6:30 21-летний пьяный водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по ул. Свердлова в направлении ул. Ворошилова, в районе дома № 7а по ул. Свердлова, не выбрал безопасную скорость, нарушил ПДД и врезался в бордюрный камень, а затем — в световую опору. Мужчина пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным Госавтоинспекции водительский стаж потерпевшего — один год. За это время он 63 раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По факту аварии, совершенной жителем Тольятти в нетрезвом состоянии, сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.