В Тольятти нетрезвый мужчина протаранил на Lada Priora бордюр и врезался в световую опору

В четверг, 6 мая, в 6.30 в Тольятти произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, который ранее привлекался к ответственности за нарушения ПДД 63 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В четверг, 6 мая, в 6:30 21-летний пьяный водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по ул. Свердлова в направлении ул. Ворошилова, в районе дома № 7а по ул. Свердлова, не выбрал безопасную скорость, нарушил ПДД и врезался в бордюрный камень, а затем — в световую опору. Мужчина пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.
По данным Госавтоинспекции водительский стаж потерпевшего — один год. За это время он 63 раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По факту аварии, совершенной жителем Тольятти в нетрезвом состоянии, сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.