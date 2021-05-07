В Кинельском районе BMW врезалась в самосвал, есть пострадавшие

В четверг, 6 мая, в 13.30 на 43-м км дороги "Подъезд к г. Оренбург" от М-5 "Урал" произошло ДТП с участием иномарки и самосвала HOWO, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
38-летний водитель за рулем BMW, двигаясь со стороны Самары в направлении Оренбурга, выехал на "встречку", чтобы обогнать авто впереди, и столкнулся с самосвалом HOWO под управлением 56-летнего водителя. В результате ДТП пассажир BMW, 40-летняя женщина, получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.