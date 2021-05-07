В Кинельском районе BMW врезалась в самосвал, есть пострадавшие

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В четверг, 6 мая, в 13.30 на 43-м км дороги "Подъезд к г. Оренбург" от М-5 "Урал" произошло ДТП с участием иномарки и самосвала HOWO, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области