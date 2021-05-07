В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Сотрудники полиции 7 мая работают на месте ДТП в Сызранском районе Самарской области. На трассе М-5 "Урал" 898 км, в 14:20 здесь столкнулись шесть грузовиков при движении в попутном направлении. В результате массового ДТП пострадал один водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
"На данном участке дороги организовано реверсивное движение", — прокомментировал командир отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" майор полиции Андрей Мендель.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, организовали реверсивное движение, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.