В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

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Сотрудники полиции 7 мая работают на месте ДТП в Сызранском районе Самарской области. На трассе М-5 "Урал" 898 км, в 14:20 здесь столкнулись шесть грузовиков при движении в попутном направлении. В результате массового ДТП пострадал один водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области