В Тольятти водитель Daewoo врезался в три припаркованных машины

В понедельник, 10 мая, в Тольятти произошло ДТП с четырьмя автомобилями.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 3:20 34-летний водитель Daewoo ехал по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Свердлова, не справился с управлением и врезался в припаркованные Hyundai, "Газель" и Lada.
В аварии пострадали водитель иномарки и его 31-летняя пассажирка. Они госпитализированы.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!