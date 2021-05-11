В Тольятти водитель Daewoo врезался в три припаркованных машины

В понедельник, 10 мая, в Тольятти произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 3:20 34-летний водитель Daewoo ехал по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Свердлова, не справился с управлением и врезался в припаркованные Hyundai, "Газель" и Lada.

В аварии пострадали водитель иномарки и его 31-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.