В Самаре госпитализировали женщину, попавшую под машину на ул. Революционной

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Во вторник, 11 мая, в 10:20 в Самаре напротив дома №157а по ул. Революционной 68-летний водитель Nissan Teana сбил 40-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области