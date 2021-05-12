В Самаре госпитализировали женщину, попавшую под машину на ул. Революционной

Во вторник, 11 мая, в 10:20 в Самаре напротив дома №157а по ул. Революционной 68-летний водитель Nissan Teana сбил 40-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, автомобилист ехал по ул. Революционной в направлении ул. Аэродромной и сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую госпитализировали.
По факту аварии ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!