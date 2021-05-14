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ДТП Происшествия

Четыре человека погибли в легковушке, выехавшей под встречный КамАЗ

СЕРГИЕВСК. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 мая, в 18:00 на 1070 км автодороги "М5 Урал" в Сергиевском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2112 с КамАЗом, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

По предварительной версии, легковушка выехала под встречный КамАЗ при обгоне. Водитель и три пассажира "двенадцатой" погибли на месте ДТП.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливаются личности погибших. По факту дорожно-транспортного происшествия будет проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Самарской области сообщили также, что на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Сергиевского района Евгений Тюпаев.

"Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание дорожного полотна на данном участке", - отметили в надзорном ведомстве.

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