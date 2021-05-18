В Самаре госпитализирован мотоциклист, в которого въехала иномарка

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В понедельник, 17 мая, в Самаре в 07:35 60-летний мужчина за рулем Chery напротив дома № 5 "А" по Московскому шоссе при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который ехал прямо.

Фото: ГУ МВД по Самарской области