В Самаре госпитализирован мотоциклист, в которого въехала иномарка

В понедельник, 17 мая, в Самаре в 07:35 60-летний мужчина за рулем Chery напротив дома № 5 "А" по Московскому шоссе при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который ехал прямо.
В результате такого маневра допустил столкновение с мотоциклом Honda, которым управлял 32-летний водитель. После ДТП мотоциклист был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!