Двое детей пострадали в ДТП с Mitsubishi в Самарской области

В понедельник, 17 мая, в Ставропольском районе Самарской области произошла авария, в которой пострадали двое детей.

По данным регионального ГУ МВД, в 7:40 34-летняя женщина двигалась на Mitsubishi по дороге Тольятти — Хрящевка. Она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу, а потом врезалась в дерево.

В ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира иномарки — мальчики 10 и трех лет.

По факту аварии сотрудники полиции ведут проверку.