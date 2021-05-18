Двое детей пострадали в ДТП с Mitsubishi в Самарской области

В понедельник, 17 мая, в Ставропольском районе Самарской области произошла авария, в которой пострадали двое детей.
По данным регионального ГУ МВД, в 7:40 34-летняя женщина двигалась на Mitsubishi по дороге Тольятти — Хрящевка. Она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу, а потом врезалась в дерево.
В ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира иномарки — мальчики 10 и трех лет.
По факту аварии сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!