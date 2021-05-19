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ДТП Происшествия

Под Самарой пенсионер на легковушке врезался в иномарку, которую грузили на эвакуатор

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 мая, в Самарской области участником ДТП стал 70-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 21:25 между 2 и 3 км дороги Похвистнево - Клявлино автомобилист не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в Hyundai Santa Fe, который грузили на платформу эвакуатора.

В результате столкновения пешехода, стоявшего рядом с эвакуатором, зажало между двумя машинами. Его доставили на "скорой" в больницу.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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