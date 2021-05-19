Под Самарой пенсионер на легковушке врезался в иномарку, которую грузили на эвакуатор

Во вторник, 18 мая, в Самарской области участником ДТП стал 70-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным полицейских, в 21:25 между 2 и 3 км дороги Похвистнево - Клявлино автомобилист не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в Hyundai Santa Fe, который грузили на платформу эвакуатора.
В результате столкновения пешехода, стоявшего рядом с эвакуатором, зажало между двумя машинами. Его доставили на "скорой" в больницу.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!