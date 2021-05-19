Под Самарой опрокинулись два автомобиля

Во вторник, 18 мая, в Самарской области произошло ДТП с участием 37-летнего водителя Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, примерно в 16:20 мужчина ехал со стороны с. Пестравка в направлении с. Марьевка. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивавшим налево УАЗ-220694 под управлением 58-летнего водителя. После столкновения автомобили опрокинулись.

В аварии пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.