В Самаре автомобилист врезался в автобус из-за ямы на дороге

В среду, 19 мая, в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и автобуса, сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:00 41-летний водитель Skoda Fabia ехал по ул. Алма-Атинской в направлении ул. Республиканской. Напротив дома № 34 по ул. Алма-Атинской он наехал на выбоину, из-за чего потерял управление и врезался припаркованный автобус.
Водитель легковушки пострадал и самостоятельно обратился в больницу.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!