Под Самарой парень на Lada Priora сбил 11-летнего ребенка

В среду, 19 мая, в Волжском районе Самарской области молодой водитель сбил ребенка сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:10 18-летний парень ехал на Lada Priora по ул. Чапаева пос. Смышляевка. Напротив дома № 75 он сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.
Пострадавшего доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
По данным Госавтоинспекции, водителя за последний год 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушения в ПДД.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!