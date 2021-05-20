Под Самарой парень на Lada Priora сбил 11-летнего ребенка

В среду, 19 мая, в Волжском районе Самарской области молодой водитель сбил ребенка сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:10 18-летний парень ехал на Lada Priora по ул. Чапаева пос. Смышляевка. Напротив дома № 75 он сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Пострадавшего доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

По данным Госавтоинспекции, водителя за последний год 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушения в ПДД.