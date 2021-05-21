В Самаре на Волжском шоссе образовался затор из-за перевернувшегося трактора

В пятницу, 21 мая, утром на Волжском шоссе произошла авария с участием трактора и "внедорожника".
Как сообщили "Волга Ньюс" очевидцы ЧП, на проезжей части лежит перевернутый трактор, а в правом кювете стоит серьезно поврежденный внедорожник.
О пострадавших в ДТП ничего не известно. Горожане отмечают, что-то из-за аварии на Волжском шоссе образовалась пробка.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!