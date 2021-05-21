В Самаре на Волжском шоссе образовался затор из-за перевернувшегося трактора

В пятницу, 21 мая, утром на Волжском шоссе произошла авария с участием трактора и "внедорожника".

Как сообщили "Волга Ньюс" очевидцы ЧП, на проезжей части лежит перевернутый трактор, а в правом кювете стоит серьезно поврежденный внедорожник.

О пострадавших в ДТП ничего не известно. Горожане отмечают, что-то из-за аварии на Волжском шоссе образовалась пробка.