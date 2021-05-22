В Самаре в ДТП пострадал мотоциклист, столкнувшийся с "Газелью"

В пятницу, 21 мая, в 17:00 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием мотоциклиста и "Газели", сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
34-летний водитель мотоцикла Suzuki GSX-R50 в мотошлеме следовал по ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Ставропольской. Напротив дома № 43 по ул. XXII Партсъезда он не справился с рулевым управлением и упал с мотоцикла. По инерции его отбросило вперед, где он столкнулся с "Газелью" (ГАЗ-3302) под управлением 65-летнего водителя, который следовал в попутном направлении, справа по ходу движения мотоцикла.
В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспортного средства. Он самостоятельно добрался в больницу.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!