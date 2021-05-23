Двое пострадали при ночном ДТП с тремя машинами на Фрунзенском мосту в Самаре

В воскресенье ночью, 23 мая, в Самаре участником ДТП стал водитель автомобиля Kia Sorento, ехавший в 00:30 по Фрунзенскому мосту со стороны Ростовского переулка в направлении ул. Комсомольская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, нарушив в пути 10.1 ПДД РФ, он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем Renault Logan под управлением водителя в возрасте около 51 года, после чего столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-2110, которым управлял 23-летний водитель.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-2110 и пассажир автомобиля Кia Sorento. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!