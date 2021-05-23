Двое пострадали при ночном ДТП с тремя машинами на Фрунзенском мосту в Самаре

В воскресенье ночью, 23 мая, в Самаре участником ДТП стал водитель автомобиля Kia Sorento, ехавший в 00:30 по Фрунзенскому мосту со стороны Ростовского переулка в направлении ул. Комсомольская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, нарушив в пути 10.1 ПДД РФ, он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем Renault Logan под управлением водителя в возрасте около 51 года, после чего столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-2110, которым управлял 23-летний водитель.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-2110 и пассажир автомобиля Кia Sorento. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии и призывают участников движения соблюдать ПДД.