В Богатовском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Богатовском районе в 01:45 произошло ДТП, в котором погибла –17-летняя девушка-пассажир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
20-летний водитель со стажем управления менее двух лет за рулем ВАЗ 21120 двигался со стороны с. Утевка в сторону с. Максимовка по дороге "Самара-Оренбург-Утевка-Максимовка-Богатое-Самара-Оренбург". На 18,8 км дороги мужчина, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с рулевым управлением и опрокинул транспортное средство в кювет.
После ДТП водитель и 17-летняя девушка-пассажир госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии, пассажир скончалась в лечебном учреждении.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!