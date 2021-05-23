В Богатовском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Богатовском районе в 01:45 произошло ДТП, в котором погибла –17-летняя девушка-пассажир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

20-летний водитель со стажем управления менее двух лет за рулем ВАЗ 21120 двигался со стороны с. Утевка в сторону с. Максимовка по дороге "Самара-Оренбург-Утевка-Максимовка-Богатое-Самара-Оренбург". На 18,8 км дороги мужчина, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с рулевым управлением и опрокинул транспортное средство в кювет.

После ДТП водитель и 17-летняя девушка-пассажир госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии, пассажир скончалась в лечебном учреждении.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.