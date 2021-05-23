В Кинельском районе перевернулся мотоциклист, пытавшийся избежать столкновения с животным

В Кинельском районе ночью, в 01:30, произошло ДТП с участием мотоциклиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На 66,55 км дороги Самара-Бугуруслан 25-летний водитель, управляя в мотошлеме мотоциклом Suzuki TL1000, двигался со стороны Самары в направлении Бугуруслана.

По данным ГИБДД, мужчина двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, и при возникновении опасности (силуэт животного) начал экстренное торможение, но не справился с рулевым управлением. Мотоцикл с водителем опрокинулся в кювет, животное не пострадало. После аварии трезвый водитель осмотрен медиками и отпущен домой.