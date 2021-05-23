В Кинельском районе перевернулся мотоциклист, пытавшийся избежать столкновения с животным

В Кинельском районе ночью, в 01:30, произошло ДТП с участием мотоциклиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На 66,55 км дороги Самара-Бугуруслан 25-летний водитель, управляя в мотошлеме мотоциклом Suzuki TL1000, двигался со стороны Самары в направлении Бугуруслана.
По данным ГИБДД, мужчина двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, и при возникновении опасности (силуэт животного) начал экстренное торможение, но не справился с рулевым управлением. Мотоцикл с водителем опрокинулся в кювет, животное не пострадало. После аварии трезвый водитель осмотрен медиками и отпущен домой.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!