В Тольятти женщина на Renault врезалась в мотоциклиста

В среду, 26 мая, в Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:45 35-летняя женщина ехала на Renault по ул. Дзержинского в направлении Московского проспекта. В районе дома № 69, поворачивая налево, она столкнулась со встречным мотоциклом Kawasaki под управлением 27-летнего мужчины.
В результате пострадал мотоциклист.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!