В Тольятти женщина на Renault врезалась в мотоциклиста

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В среду, 26 мая, в Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области