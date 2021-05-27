Грузовик с цистерной опрокинулся на обочину трассы М-5 в Самарской области

В четверг, 27 мая, на 876 км трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика MAN. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Судя по размещенным полицейскими фотографиям, грузовик съехал с дороги и свалился набок, а кабина отцепилась от цистерны.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, за медицинской помощью никто не обращался.
На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники ОГИБДД "Сызранское". Работы по устранению последствий аварии ведутся с использованием трактора-погрузчика. Обстоятельства случившегося устанавливают. По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!