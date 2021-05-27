Грузовик с цистерной опрокинулся на обочину трассы М-5 в Самарской области

В четверг, 27 мая, на 876 км трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика MAN. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Судя по размещенным полицейскими фотографиям, грузовик съехал с дороги и свалился набок, а кабина отцепилась от цистерны.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, за медицинской помощью никто не обращался.

На месте происшествия находятся пожарные и сотрудники ОГИБДД "Сызранское". Работы по устранению последствий аварии ведутся с использованием трактора-погрузчика. Обстоятельства случившегося устанавливают. По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.