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ДТП Происшествия

Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины под грузовиком на ул. Партизанской

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 27 мая в Самаре 65-летний пешеход попал в ДТП на ул. Партизанской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина попал под грузовик, когда переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход. Пострадавший скончался.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что ДТП произошло примерно в 13:30-13:40 напротив дома №33б по ул. Партизанской. В организации напротив места ДТП были учения по противопожарной безопасности. "Во время выхода сотрудников из здания по пожарной тревоге произошла авария", - пишут очевидцы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД, что сотрудники полиции работают на месте аварии, опрашивают очевидцев, охраняют место происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта.

По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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