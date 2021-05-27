Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины под грузовиком на ул. Партизанской

Днем 27 мая в Самаре 65-летний пешеход попал в ДТП на ул. Партизанской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным ГИБДД, мужчина попал под грузовик, когда переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход. Пострадавший скончался.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что ДТП произошло примерно в 13:30-13:40 напротив дома №33б по ул. Партизанской. В организации напротив места ДТП были учения по противопожарной безопасности. "Во время выхода сотрудников из здания по пожарной тревоге произошла авария", - пишут очевидцы.
В пресс-службе регионального ГУ МВД, что сотрудники полиции работают на месте аварии, опрашивают очевидцев, охраняют место происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта.
По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!