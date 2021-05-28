В Самаре водитель иномарки отвез сбитого пешехода в больницу

В четверг, 27 мая, в Железнодорожном районе Самары в ДТП попал 34-летний водитель Kia Rio. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:30 он ехал по ул. Урицкого в направлении ул. Агибалова и напротив дома №13 по ул. Агибалова на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 50-летнего мужчину.
Пешеход получил травмы. Автомобилист доставил его в больницу. Госпитализация не потребовалась.
В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!