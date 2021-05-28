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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки отвез сбитого пешехода в больницу

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 мая, в Железнодорожном районе Самары в ДТП попал 34-летний водитель Kia Rio. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 19:30 он ехал по ул. Урицкого в направлении ул. Агибалова и напротив дома №13 по ул. Агибалова на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 50-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы. Автомобилист доставил его в больницу. Госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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