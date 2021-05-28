В Самаре водитель иномарки отвез сбитого пешехода в больницу

В четверг, 27 мая, в Железнодорожном районе Самары в ДТП попал 34-летний водитель Kia Rio. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:30 он ехал по ул. Урицкого в направлении ул. Агибалова и напротив дома №13 по ул. Агибалова на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 50-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы. Автомобилист доставил его в больницу. Госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.