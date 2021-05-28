Водитель Lada Kalina улетел в кювет на трассе Самара - Бугуруслан

В четверг, 27 мая, в Кинельском районе Самарской области автомобилист пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:45 45-летний водитель Lada Kalina двигался по трассе Самара - Бугуруслан. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части автодороги, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате аварии автомобилиста госпитализировали с травмами.
По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!