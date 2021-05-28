Водитель Lada Kalina улетел в кювет на трассе Самара - Бугуруслан

В четверг, 27 мая, в Кинельском районе Самарской области автомобилист пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:45 45-летний водитель Lada Kalina двигался по трассе Самара - Бугуруслан. Он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части автодороги, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате аварии автомобилиста госпитализировали с травмами.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.