Женщина погибла под колесами BMW в Самаре

В пятницу, 28 мая, в Самаре произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом рассказал на месте происшествия заместитель командира полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре, майор полиции Виктор Кузнецов.
Примерно в 12:45 21-летний парень ехал на BMW по пр. Кирова в сторону ул. Победы и напротив дома № 45 сбил 49-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости.
В результате женщина скончалась на месте.
"По факту случившегося назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщил представитель ГИБДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!