Женщина погибла под колесами BMW в Самаре

В пятницу, 28 мая, в Самаре произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом рассказал на месте происшествия заместитель командира полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре, майор полиции Виктор Кузнецов.

Примерно в 12:45 21-летний парень ехал на BMW по пр. Кирова в сторону ул. Победы и напротив дома № 45 сбил 49-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости.

В результате женщина скончалась на месте.

"По факту случившегося назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщил представитель ГИБДД.