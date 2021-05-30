Четверо человек пострадали в ДТП на Московском шоссе в Самаре

В субботу, 29 мая, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 6:05 38-летняя женщина ехала на Nissan по Московскому шоссе в направлении ул. Банной, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди Lada Vesta под управлением 27-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на пешеходное ограждение.
В результате аварии травмы получили пассажиры Lada Vesta 29, 80 и четырех лет, а также водитель Nissan.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!