Четверо человек пострадали в ДТП на Московском шоссе в Самаре

В субботу, 29 мая, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:05 38-летняя женщина ехала на Nissan по Московскому шоссе в направлении ул. Банной, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди Lada Vesta под управлением 27-летнего мужчины. От удара иномарку отбросило на пешеходное ограждение.

В результате аварии травмы получили пассажиры Lada Vesta 29, 80 и четырех лет, а также водитель Nissan.

По факту случившегося полиция ведет проверку.