В Сызрани водитель Lada Priora сбил мотоциклиста

Вечером 29 мая в Сызрани Самарской области произошло ДТП с мотоциклистом, сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:05 56-летний водитель Lada Priora двигался по ул. Хвалынской в направлении ул. Разведочной. На перекрестке районе дома № 17 он не уступил дорогу, поворачивая налево, и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 39-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель мотоцикла и 34-летний пассажирка Lada Priora.