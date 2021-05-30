В Сызрани водитель Lada Priora сбил мотоциклиста

Вечером 29 мая в Сызрани Самарской области произошло ДТП с мотоциклистом, сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:05 56-летний водитель Lada Priora двигался по ул. Хвалынской в направлении ул. Разведочной. На перекрестке районе дома № 17 он не уступил дорогу, поворачивая налево, и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 39-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель мотоцикла и 34-летний пассажирка Lada Priora.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!