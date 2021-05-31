В Тольятти водитель Lada Granta врезался в Hyundai и опрокинул свою машину

В воскресенье, 30 мая, в Тольятти столкнулись две легковушки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:46 45-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Фрунзе в направлении ул. Ст. Разина. Поворачивая налево на перекрестке, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai под управлением 22-летнего молодого человека. От удара отечественная легковушка опрокинулась.

В аварии пострадал водитель Lada Granta.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.