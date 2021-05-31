В Тольятти водитель Lada Granta врезался в Hyundai и опрокинул свою машину

В воскресенье, 30 мая, в Тольятти столкнулись две легковушки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:46 45-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Фрунзе в направлении ул. Ст. Разина. Поворачивая налево на перекрестке, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai под управлением 22-летнего молодого человека. От удара отечественная легковушка опрокинулась.
В аварии пострадал водитель Lada Granta.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!