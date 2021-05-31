Водитель без прав врезался на "Волге" в "Газель" в Тольятти

В Тольятти 30 мая произошло ДТП с участием двух "Газелей" и "Волги", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 4:45 22-летний парень ехал на "Волге" по ул. Новопромышленной в направлении ул. Горького. В районе дома № 15 автомобилист врезался в припаркованный ГАЗ-274711. От удара "Газель" врезалась в стоявший впереди ГАЗ-322174.
В аварии пострадал водитель легковушки.
По данным ГИБДД, молодой человек не имел водительских прав и отказался проходить медосвидетельствование.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!