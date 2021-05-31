Водитель без прав врезался на "Волге" в "Газель" в Тольятти

В Тольятти 30 мая произошло ДТП с участием двух "Газелей" и "Волги", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:45 22-летний парень ехал на "Волге" по ул. Новопромышленной в направлении ул. Горького. В районе дома № 15 автомобилист врезался в припаркованный ГАЗ-274711. От удара "Газель" врезалась в стоявший впереди ГАЗ-322174.

В аварии пострадал водитель легковушки.

По данным ГИБДД, молодой человек не имел водительских прав и отказался проходить медосвидетельствование.

По факту случившегося ведется проверка.